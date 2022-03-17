Sinekli Yaylası kara gömüldü

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– Düzce'de bulunan Sinekli Yaylasında kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı öğrenildi.

Düzce'de geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı sebebiyle kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 1.5 metreye, Sinekli Yaylasında ise 2 metreye yaklaştığı öğrenildi. Sinekli Yaylası'nda yaşayan Mehmet Albayrak, kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Sinekli yaylasında kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Evlerimize ulaşmak için koridorlar açıyoruz. Yeniden kar yağışının devam etmesi bekleniyormuş. Devam ederse kar kalınlığı 2 metreyi geçer" ifadelerini kullandı.

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