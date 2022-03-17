Serbay Akademi üniversite öğrencilerine e-ticareti anlattı

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Düzce Üniversitesi öğrencilerine, Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive’in Dijital Stratejist’i Ertuğrul Özkan, ‘ETicarete Giriş’ eğitimi verdi ve Eticarete dair merak edilen soruları cevaplandırdı.

Üniversite öğrencilerine verilen eğitimde ‘ETicaret nedir, ETicaret sitesi nasıl kurulur, Hangi pazaryerlerinde nasıl satış yapılır’ gibi konular yer aldı.

Serbay Akademi, geçtiğimiz günlerde Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu tarafından düzenlenen 3. Girişimcilik Kampı’nda ‘ETicaretin Geleceği’ hakkında eğitim vermiş ve aynı zamanda sponsorluğunu da üstlenmişti. Dijital pazarlama, yazılım, fotoğrafçılık, ETicaret gibi alanlarda 2021’de 200’den fazla kişiye eğitim veren Serbay Akademi, kurulduğu günden bu yana eğitime olan inancıyla KOBİ’lere, üniversite öğrencilerine ve mezunlara eğitim vermeye devam ediyor.

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