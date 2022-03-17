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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Voleybolcular Konuralp Antik kenti gezdi

İHA

Voleybolcular Konuralp Antik kenti gezdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol grup müsabakaları için Düzce’ye gelen takımlar Konuralp bölgesinde bulunan tarihi Prusias ad Hypium Antik Kentini gezdi.
Düzce’nin ev sahipliğinde 1820 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları için gelen sporcular Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti ziyaret etti.
Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Spor Akademisi projesi faaliyetleri kapsamında Düzce’ye gelen Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya ve Samsun takımlarına Düzce Belediyesi tarafından Konuralp pilavı ikram edildi.
Düzce’nin kültürel yerlerinden biri olan Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti’ni ziyaret eden misafir sporcular, bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgiler alıp bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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