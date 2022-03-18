Düzce'de eğitime 'kar' tatili 

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle cuma günü okullar tatil edildi.

Düzce Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle cuma günü il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılması kararı alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce Tezcan SOLMAZ

2022-03-18 00:29:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.