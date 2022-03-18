Düzce’de kar yağışı başladı Kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı hakim

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından Düzce’de kar yağışı başladı.

Düzce’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, saatler 23.30’u göstermeye başladığında yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde yer yer tipi şeklinde yağan kar, hafif şekilde devam ederken yüksek kesimlerde ise yoğun şekilde devam ediyor. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için ekipler yollarda tuzlama çalışması yaparken, yolların kapanmaması içinde küreme araçları ana güzergah üzerinde bekletiliyor. Öte yandan Düzce Valiliği, yoğun kar yağışının beklendiği Düzce’de hafta 18 Mart Cuma günü Düzce’de eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini, Engelli ve hamile kamu çalışanlarına da idari izin verildiğini açıkladı.

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