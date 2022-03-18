Turizm iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

– Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda turizmde iş sağılığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun düzenlediği "Turizmde iş Sağlığı ve Güvenliği" adlı eğitimde sektörün beklentileri ve yapılması gerekenler anlatıldı.

Öğretim görevlisi Metehan Üner’in bilgi ve deneyimlerini aktardığı eğitim programı, Turizm İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. 3 gün süren eğitimin ilk günü yüz yüze gerçekleştirilirken, diğer iki günü ise çevrim içi olarak düzenlendi. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcı öğrenciler sertifika alma hakkı kazandı.

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