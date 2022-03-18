Araçlar yollarda kaydı, Düzce beyaz örtü ile kaplandı Gece başlayan kar yağışı etkili oluyor

– Düzce’de gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırınca hayatı olumsuz etkiledi. Bahçeşehir bölgesinde birçok araç sürücüsü bayırlardan çıkmakta zorlanırken, kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı.

Lapa lapa yağan kar nedeniyle kentin üst kesimlerinde kalan Kalıcı Konutlar bölgesi karla kaplandı. Rampalarda biriken karlar nedeniyle araçlar, çıkamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan birçok vatandaş, kar altında kalan araçlarını temizledikten sonra yola çıkabildi.

Aracını temizleyen bir vatandaş, “Araba kar altında kalınca mecburen karını temizliyorum. Havalar da soğuk. Bu sene kış bayağı çetin geçti. Mecburen mücadele ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu yıl yaz biraz geç gelecek, öyle görünüyor. İklimlerin değişimi ile alakalı böyle olması. Hakkımızda hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok" dedi.

Düzce Belediyesine ait karla mücadele ekiplerinin çalışmaları ise karın yağdığı ilk saatlerden itibaren devam ediyor. Karla mücadelede 75 araç ve 250 personel yer alıyor.

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