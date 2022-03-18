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– Dünya Sosyal Hizmet Günü sebebi ile Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli personellerle kutlama yemeği organize edilerek, personellerin günü kutlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Dünya Sosyal Hizmet Günü sebebi ile Düzce’de görev alan personellerle kutlama programı organize etti. Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş’ın da katılım sağladığı kutlama yemeğinde müdürlükte çalışan sosyal hizmet personellerinin günü kutlandı.

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