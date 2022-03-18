En çok proje Düzce’den

– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan proje yarışmalarının İstanbul Asya Bölge finallerine giden okullardan en çok projesi kabul edilen il Düzce oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ortaokul proje yarışmalarının İstanbul Asya Bölge Finalleri başladı. Bir çok ilin katılım sağladığı finallerde yapılan kontrollerde 12 proje ile davet edilen Düzce Bilim ve Sanat Merkezi, bölgede en çok projesi kabul edilen kurum olarak birinci sırayı aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü’de bu başarıyı sosyal medyada paylaşarak, “Öğrencilerimizin proje çalışmaları Düzce'mize büyük gurur yaşattı” ifadelerine yer verildi.

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