Aylık birim toplantılarına başlandı

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– Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki birimler arasında istişare toplantıları yapılmaya başlandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’nde görev alan kurumların sorun ve sıkıntılarının çözümlenebilmesi için kurumda birimler arası istişare toplantısı yapılmaya başlandı. İtfaiye Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle istişare toplantısı yapıldı. Personellerin sorun ve sıkıntılarının görüşüldüğü toplantının her ay düzenli olarak yapılması planlanıyor.

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