Suriyeli öğrenciler hayır çarşısı açtı

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– Yurt dışında ki öğrenci seçme sınavlarına girerek, Düzce Üniversitesi’ni tercih eden Suriyeli öğrenciler, üniversite içerisinde ‘Suriye savaşanın ülkenin üzerinde etkileri ve savaş mağdurları’ konulu yardım amaçlı hayır çarşısı açtı.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören Suriyeli öğrenciler, üniversite içerisinde hayır çarşısı açtı. Düzce Uluslararası Öğrenci Derneği’nin Suriye birimi öğrencilerinin de destek verdiği hayır çarşısında ‘Suriye Savaşı’nın ülkenin üzerindeki etkili” ile ilgili fotoğraf sergisi de açıldı. Ayrıca savaş mağdurlarına yardım amaçlı açılan hayır çarşısına Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci’de katılım sağladı.

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