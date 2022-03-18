TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza, onlarca araç birbirine girdi Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor

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TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Her iki istikamette trafiğe kapandı.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Çok sayıda tır, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı.

Olay yerindeki müdahaleler sürüyor.

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