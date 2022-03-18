Konutların altyapısı için belediye harekete geçti

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Düzce Belediyesi geçtiğimiz günlerde kura çekimi gerçekleştirilen Beyciler TOKİ evlerinin alt yapı çalışmalarını hızlandırdı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Beyciler mahallesinde hummalı çalışmasını sürdürüyor. Şehrin farklı mahallelerinde dur durak bilmeden çalışma yapan müdürlüğe bağlı ekipler, vatandaşların da şikayetlerini gideriyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de şehrin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Beyciler mahallesindeki TOKİ evlerinin yağmur ve kanalizasyon hatlarını çekmeye başlayan ekipler, çalışmayı kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Beyciler mahallesinde 500’lük borularla yağmur hattının yanı sıra 400’lük borularla da kanalizasyon hattını çekiyor. Beyciler TOKİ’de evlerine geçecek olan vatandaşlar alt yapı konusunda sorun yaşamayacak.

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