Düzce Üniversitesinde açık kapı

– Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tarafından başlatılan açık kapı uygulamasında akademik, idari personel ve öğrenciler sorunlarını anlatıyor.

Akademik ve idari personeller ile öğrenciler başta olmak üzere iç ve dış paydaşların sorunlarını, eleştirilerini, gözlem, tespit ve önerilerini dinlemek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla Düzce Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından başlatılan “Açık Kapı” uygulaması, her ayın ilk pazartesi günü Üniversitede gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü tarafından gerçekleştirilen “Açık Kapı” uygulamasında ziyaretçiler; çözülmesini istediği problem, gerçekleştirmek istedikleri kendi fikir ve önerilerini Üniversite Rektör Yardımcılarına iletme fırsatı buldular.

Şeffaf, katılımcı ve yenilikçi ilkeleriyle yoluna devam eden Düzce Üniversitesi, açıklık kültürü ile hayata geçirdiği; Açık Kapı, Açık Kampüs, Açık Mutfak ve Açık Fikir gibi bir çok uygulamayla mensuplarını yönetime dahil edip, personelin kurum aidiyetini güçlendirerek, verimliliği artırıyor.

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