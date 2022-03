Kaza sebebi ile kapanan TEM Otoyolu açıldı Araçlar vinçlerle bulundukları yerden kaldırıldı

– TEM otoyolu Düzce mevkiinde 32 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında kapanan yolda kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından her iki istikamet trafiğe açıldı.



TEM otoyolu Düzce mevkiinde İstanbul istikametinde 25 aracın karıştığı zincirleme kaza ile Ankara istikametinde 7 araçlı zincirleme kazanın meydana gelmesi sebebi ile her iki şeritte trafiğe kapatılmıştı. Ankara istikametine gitmek isteyen sürücüler Kaynaşlı gişelerinden, İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler ise Bolu Abant gişelerinden D100 Karayolu Bolu Dağı mevkiine yönlendirildi.



Düzce Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri ve Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında kazaya karışan araçlar vinç ve çekici yardımı ile bulundukları bölgelerden kaldırıldı. Karayolları ekipleri de karla kaplanan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yapmasının ardından her iki şeritte trafiğe açıldı.

