Karda kayan işçi servisi devrildi: 4 yaralı

18 Mart'ta ne oldu?

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de yoğun kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisinin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 yolu Üçköprü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan İlhan Yalçınkaya yönetimindeki 34 UV 3717 plakalı işçi servisi, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada servis sürücüsü İlhan Yalçınkaya ile araçta bulunan Salime Yeşildağ, Fikret Arslan ve Necla Kolçak yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-03-18 20:03:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.