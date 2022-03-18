Karda kayan işçi servisi devrildi: 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de yoğun kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisinin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 yolu Üçköprü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan İlhan Yalçınkaya yönetimindeki 34 UV 3717 plakalı işçi servisi, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada servis sürücüsü İlhan Yalçınkaya ile araçta bulunan Salime Yeşildağ, Fikret Arslan ve Necla Kolçak yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-03-18 20:03:57
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