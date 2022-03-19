Kursiyerlere dolandırıcılıkla mücadele eğitimi verildi

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

– Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın kurslarında bulunan kursiyerlere polis ekiplerince KADES ve dolandırıcılık ile mücadele eğitimi verildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde eğitim faaliyetleri tüm hızı ile devam ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde SODAM kurslarına giden kadın kursiyerlere eğitim verdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Düzce Kadın Emeği Merkezi’nde verilen eğitimlerde ilk olarak KADES programının tanıtımı yapıldı. Ekipler daha sonra kadın kursiyerlere Dolandırıcılık ile mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.