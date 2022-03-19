Ezanı güzel okuma kursu tamamlandı

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– Düzce’de camilerde yükselen ezan seslerinin daha iyi okunması için Düzce Müftülüğünce din görevlilerine yönelik ezanı güzel okuma kursu düzenledi.

Müftülük, il genelinde ki camilerden ezan sesinin daha iyi yükselmesi için din görevlilerine yönelik ezanı güzel okuma kursu düzenledi. İl merkezi ve ilçelerde ki camilerden bir çok din görevlisi İl Müftülüğünde ki kursa büyük ilgi gösterdi. Ezanı güzel okuma kursunu başarı ile tamamlayan din görevlilerine kurs bitirme belgeleri verildi. Müftü vekili Talha Demirkaya, Şube Müdürü Cengiz Akça ve kus hocaları katılımcı din görevlilerine katılım belgelerini teslim etti.

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