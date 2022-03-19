Yoğun kar yağışı 120 köy yolunu ulaşıma kapattı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Düzce’de yoğun kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdaresine bağlı ekipler kapanan köy yollarını yeniden açabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Düzce’de aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken özellikle özelikle trafikte sorun yaşanmasına neden oluyor. Kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı 8, Kaynaşlı ilçesine bağlı 16, Akçakoca ilçesine bağlı 18, Gölyaka ilçesine bağlı 12, Cumayeri ilçesine bağlı 18, Gümüşova ilçesine bağlı 9 ve Yığılca ilçesine bağlı 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özel İdareye bağlı ekipler 72 araç 172 personelle kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

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