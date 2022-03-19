Gençler sordu Dr. Yılmaz cevapladı Liseli gençler sağlıklı yaşam için proje hazırlıyor

– Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilin obezite ve sağlık yaşamı ile ilgili Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’la görüştü.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının proje okulu olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve yürütülmekte olan proje kapsamında Düzce’de obezite durumu ve sağlıklı yaşam ile ilgili Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile röportaj gerçekleştirdi.

Dr. Yılmaz çocukları ilin sağlık durumu ile bilgilendirirken duyarlılıkları içinde teşekkür etti. Röportajın sonunda ise Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul hakkında ve proje hakkında bilgiler verdi.

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