Sağlıkçılar yaşlılara saygı haftasını huzurevinde geçirdi

Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri başkanlığı ekipleri Böbrek Günü, Tuza Dikkat Haftası ve Dünya Yaşlılara Saygı Haftası peş peşe gelince Huzurevi sakinleriyle birlikte 3 haftayı birlikte kutladı.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri başkanlığı ekipleri Neriman Çilingir Huzurevi sakinleriyle birlikte 10 Mart Dünya Böbrek Günü, 1420 Mart Tuza Dikkat Haftası ve 1824 Mart tarihleri de Dünya Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Yapılan etkinlik çerçevesinde huzurevi sakinleri ziyaret eden Hak Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri, yaşlıların sağlıklarını kontrol ederek, sağlıksal sorunlarını dinlediler. Huzurevi sakinlerinin dikkat etmeleri gereken konulara da dikkat çeken ekipler ayrıca hazırlanan broşürleri de verdiler.

Huzurevi sakinleri ise kendilerini ziyaret eden sağlık ekiplerine hem ziyaretlerinden dolayı hem de verdikleri öneriler için teşekkür ettiler.

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