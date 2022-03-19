Düzce’de Çanakkale kahramanları anılacak

Düzce Belediyesi Çanakkale Zaferinin 107’inci yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlenecek. Günler önceden hazırlıkları devam eden ve dolu dolu geçecek olan program ile vatandalar Çanakkale Ruhunu yeniden hissedecek.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Çanakkale Zaferi’nin unutulmaz şehitleri için anma gecesi düzenliyor. Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, Düzce Belediyesi tarafından 21 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde anılacak. Tamamı Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma programına tüm Düzceliler davet edildi.

Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Gecesi şehitlerimiz için Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayacak. Ardından Kültür İşleri Müdürlüğü personelleri milli birlik ve beraberlik şiirleri okuyacak. Destansı kahramanlık öykülerinin de anlatılacağı anma gecesinde Akın Özdemir şefliğinde Müdürlük Orkestrası 12 kahramanlık türküsünü seslendirecek.

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gece’sinde mehteran gösterisi de izleyenlerle buluşacak.

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