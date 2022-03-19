Bolu Dağı Tüneli'nde kağıt gibi olan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Üzerine araba çıkan otomobilin sürücüsü: “Verilmiş sadakamız varmış”

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– TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında kullandığı araç adeta kağıt gibi olan otomobil sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan çıktı. Sürücü Mehmet Atay İköz, “Verilmiş sadakamız varmış. Önüm, arkam ve üzerimde arabalar vardı” dedi.



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