Hafta sonu Düzce Belediyesi tam kadro sahadaydı

Düzce Belediyesi tarafından oluşturulan kar timleri, kar yağışıyla mücadelesini hafta sonu aralıksız sürdürdü.250 personel ve 50 iş makinesinden oluşan Düzce Belediyesi ekipleri, mücadele kapsamında 400 ton tuz ve tuz agregası kullanırken, sokak hayvanları için ise doğaya günlük 350 kilogram mama bırakıldı.

Düzce Belediyesi, geçtiğimiz hafta içinde kenti etkisi altına alan ve hafta sonu itibariyle yoğun şekilde devam eden kar yağışıyla mücadele kapsamında tam kadrodaydı. Oluşturulan kriz merkezi koordinasyonunda hareket eden ekipler başta ana arterler olmak üzere tüm yolların ve ara sokakların açık tutulması için yoğun mesai harcadı.



Ekipler kesintisiz çalıştı

Kar yağışının başlaması ve etkisini arttırarak devam etmesiyle birlikte tüm iş makineleriyle birlikte sahaya çıkan Düzce Belediyesi, özellikle hafta sonu vardiya sistemi ile çalışarak kar yağışının devam etmesinden ötürü kapanan ana arterleri açık tutmak için büyük çaba sarf etti.

Ekipler, bir yandan güzergahların açık kalması adına yol açma, tuzlama çalışmalarıyla canla başla mücadele ederken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de saha personeline çorba ve çay servisinde bulunuldu.



Sokak hayvanları unutulmadı

Kar timleri bir yandan kar küreme çalışmalarına devam ederken bir diğer yandan da sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı. Rutin yem bırakma işlemlerine ilave olarak günlük 350 kilogram mama bırakan ekipler, can dostların olumsuz hava koşullarından en az etkilenmeleri için seferber oldu.



Başkan Özlü'den ekiplere teşekkür

Belediye olarak karla mücadele kapsamında tüm imkanların seferber edildiğini belirten Başkan Özlü, “Kış mevsimine girmeden önce yaptığımız hazırlıklar kapsamında ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son uyarıları doğrultusunda sahada yerimizi alarak mücadelemizi başarılı şekilde sürdürdük. Yoğun yağışın yaşandığı hafta sonu özelinde vardiyalı şekilde 250 personel ve 50 iş makinesi ile yolların açık kalması için mücadele ediyoruz. Yine hafta sonu özelinde 400 ton tuz tuz agregası kullanarak herhangi bir sorun yaşanmasının önüne geçtik. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması ve sosyal yaşamın etkilenmemesi adına çalışmalarına devam ediyor. Tüm çalışma arkadaşlarımıza cansiperane çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

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