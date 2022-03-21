Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20212022 yılı faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları" 1820 Mart 2022 tarihlerinde Düzce'de yapıldı.

Bahçeşehir Düzce Spor Salonu’nda Kızlar ve18 Temmuz Spor Salonu'nda ise Erkeklerin mücadele ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakalarına Karadeniz 1 Bölgesinden İlimizle beraber 10 takım katıldı.

Kızlarda; A Grubunda Samsun birinci, Düzce ikinci B Grubunda Kastamonu birinci, Amasya ikinci C Grubunda Bartın birinci, Karabük ikinci

Erkeklerde; A Grubunda Sinop birinci, Çorum ikinci B Grubunda Kastamonu birinci, Bolu ikinci, C Grubunda Zonguldak birinci ve Düzce ikinci oldu. Dereceye giren takımlar Karabük'te düzenlenecek çeyrek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.