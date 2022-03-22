Gönülden gönüle öğreniyorlar

– Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezinde öğrencilere yönelik ‘gönülden gönüle öğreniyorum’ projesi başlatıldı.

Düzce’de gençlere yönelik çeşitli faaliyetler ile adından sıklıkla söz ettiren Gençlik ve Spor Müdürlüğü, bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi’nde yeni bir proje hayata geçirdi. ‘Gönülden gönüle öğreniyorum’ adı verilen proje kapsamında gönüllü gençlere çeşitli konular üzerinden eğitimler verilmeye başlandı. Bu kapsamda ilk eğitim matematik üzerine oldu. Gönüllü gençlik lideri Sultan Kocaman tarafından gönüllü gençlere matematik dersi verildi.

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