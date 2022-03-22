Minikler kütüphanede eğlenceli vakit geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minikler kütüphanede eğlenceli vakit geçirdi

İHA

Minikler kütüphanede eğlenceli vakit geçirdi

– Düzce İl Halk Kütüphanesi, ilkokul öğrencilerinin yanı sıra ana sınıfı öğrencilerini de ağırlıyor. Öğrencilere hem çocuk kütüphanesi anlatıldı hem de gönüllerince eğlendi.
Düzce’de çocuklara yönelik, İl Halk Kütüphanesi etkinliklerine devam ediyor. Kütüphane’nin tanıtımı için her hafta düzenli olarak ilk ve ortaokul öğrencilerini ağırlayan kütüphane yöneticileri, merkezde yaptıkları çocuk kütüphanesinde bu sefer 45 yaş anaokulu öğrencilerini ağırladı. Okullarından kütüphaneye gelen çocuklar hem kitapları tanıdı hem de gönüllerince eğlendi. Kütüphane Müdür yardımcısı Hilay Ay miniklerle tek tek ilgilenerek, aileleri ile de kütüphaneye gelebileceklerini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gönülden gönüle öğreniyorlar
YEREL HABERLER Gönülden gönüle öğreniyorlar
Havalı tabanca atış müsabakaları yapılıyor
YEREL HABERLER Havalı tabanca atış müsabakaları yapılıyor
İlçelerin sorunları görüşüldü
YEREL HABERLER İlçelerin sorunları görüşüldü
Şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi
YEREL HABERLER Şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi
YER-SİS Platformu bilgilendirildi
YEREL HABERLER YER-SİS Platformu bilgilendirildi
Vali Atay, Kan Merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Atay, Kan Merkezinde incelemelerde bulundu
Başkan Özlü yılın en iyi dijital içerik ödülünü aldı
YEREL HABERLER Başkan Özlü yılın en iyi dijital içerik ödülünü aldı
Tekme tokat birbirine girdiler Vatandaşların film izler gibi izlediği kavga böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Tekme tokat birbirine girdiler Vatandaşların film ...
Düzce’de kar kalınlığı 3 metreyi geçti Son yılların en sert ilkbaharı
YEREL HABERLER Düzce’de kar kalınlığı 3 metreyi geçti Son yılların ...
Başkan Özlü'nün 4. şiiri yayınlandı Trende yazılan şiire, trende klip çekti
YEREL HABERLER Başkan Özlü'nün 4. şiiri yayınlandı Trende yazılan ...
Düzceli Judocular 4 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Düzceli Judocular 4 madalya ile döndü
Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları ...
Hafta sonu Düzce Belediyesi tam kadro sahadaydı
YEREL HABERLER Hafta sonu Düzce Belediyesi tam kadro sahadaydı
Gerçek bir doktordan, gerçek bir hikaye
YEREL HABERLER Gerçek bir doktordan, gerçek bir hikaye
Yardımcı kaynakların çözümleri yapıldı
YEREL HABERLER Yardımcı kaynakların çözümleri yapıldı
Düzce'de eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Düzce'de eğitime kar engeli
Jandarmadan terör uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan terör uygulaması
Düzce´de eğitime 'kar' engeli
YEREL HABERLER Düzce´de eğitime 'kar' engeli
Karda 'tosbağa'lı drifte 9 bin lira ceza
YEREL HABERLER Karda 'tosbağa'lı drifte 9 bin lira ceza
Kızılay’da Halil Aydın güven tazeledi
YEREL HABERLER Kızılay’da Halil Aydın güven tazeledi
Şüphe üzerine durdurulan şahsın evinde uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan şahsın evinde uyuşturucu ...
Kadın kursiyerlere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı
YEREL HABERLER Kadın kursiyerlere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı
Düzce Müftülüğü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Düzce Müftülüğü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı
Yurtta kalan öğrencilerin talepleri dinlendi
YEREL HABERLER Yurtta kalan öğrencilerin talepleri dinlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.