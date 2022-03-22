Offroad tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı Karla kapanan yolları offroad araçları ile açtılar

– Düzce’de etkili olan yağış sonrasında 1,5 metre karda safari yapan offroad tutkunları, karla kaplı yolları açarken adrenalin dolu anlar yaşadılar.

Düzce’de geçtiğimiz hafta da etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreye kadar çıktı. Düzce’nin turistik yaylalarından birisi olan Sinekli Yaylası’na ulaşmak isteyen offroad tutkunları da 1,5 metre kar kalınlığına ulaşan yollarda araçları ile adrenalin dolu anlar yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan macera dolu yolculuk, gece saatlerine kadar devam etti. Bazı sürücüler yakıt problemi yaşasa da yardımlaşma sonrasında kimse yolda kalmadı.

Güzergâh üzerinde ilerleyen sürücüler, “1,5 metre kar var. Bize göre az bir kar. Araçlarımız ile yolları açmaya çalışıyoruz ve açıyoruz. Araba karda bir anda kayboldu. Önümüzdeki arabaların yakıt konusunda sorunları var, biraz takviye yapmamız lazım. Önden giden arabalar yolu açıyor, biz de arkasından asfaltmış gibi gidiyoruz. Öndeki araçlara yakıt desteği yapmamız lazım. Güzergâhımızın çoğu bitti azı kaldı. Güzel bir yolculuk yaptık” diye konuştu.

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