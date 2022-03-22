Fenalaşan sürücüye ilk müdahale polisten

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenalaşan sürücüye ilk müdahale polisten

İHA

Fenalaşan sürücüye ilk müdahale polisten

– Düzce’de direksiyon başında fenalaşan sürücüyü devriye atan polis ekipleri fark etti. Polisler ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay, merkeze bağlı Ela Bahriye Oral Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 43 yaşındaki Sezai E. kamyonetine bindiği esnada direksiyon başında fenalaştı. Bu esnada güzergah üzerinde devriye atan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus timleri direksiyonu baygınlık geçiren sürücüyü fark etti. İlk müdahaleyi yapan polisler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen 112 Sağlık ekipleri Sezai E.’ye yaptıkları müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli müdür evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli müdür evinde ölü bulundu
Jandarma havadan karadan denetim yaptı 16 sürücüye cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Jandarma havadan karadan denetim yaptı 16 sürücüye ...
Evin çatı katı alev alev yandı Yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Evin çatı katı alev alev yandı Yangın diğer evlere ...
Zaferin 107’nci yılında anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Zaferin 107’nci yılında anlamlı etkinlik
TED Koleji öğrencisi Amerika Film Festivalinde yarışacak
YEREL HABERLER TED Koleji öğrencisi Amerika Film Festivalinde ...
Düzce’nin su sorununu çözülüyor
YEREL HABERLER Düzce’nin su sorununu çözülüyor
Down sendromlu çocuklar parmak boyası yaptı
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklar parmak boyası yaptı
Offroad tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı Karla kapanan yolları offroad araçları ile açtılar
YEREL HABERLER Offroad tutkunları 1,5 metre karda safari yaptı Karla ...
Minikler kütüphanede eğlenceli vakit geçirdi
YEREL HABERLER Minikler kütüphanede eğlenceli vakit geçirdi
Müdür Yazıcı, yurt temsilcileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Müdür Yazıcı, yurt temsilcileri ile bir araya geldi
Gönülden gönüle öğreniyorlar
YEREL HABERLER Gönülden gönüle öğreniyorlar
Havalı tabanca atış müsabakaları yapılıyor
YEREL HABERLER Havalı tabanca atış müsabakaları yapılıyor
İlçelerin sorunları görüşüldü
YEREL HABERLER İlçelerin sorunları görüşüldü
Şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi
YEREL HABERLER Şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi
YER-SİS Platformu bilgilendirildi
YEREL HABERLER YER-SİS Platformu bilgilendirildi
Vali Atay, Kan Merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Atay, Kan Merkezinde incelemelerde bulundu
Başkan Özlü yılın en iyi dijital içerik ödülünü aldı
YEREL HABERLER Başkan Özlü yılın en iyi dijital içerik ödülünü aldı
Tekme tokat birbirine girdiler Vatandaşların film izler gibi izlediği kavga böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Tekme tokat birbirine girdiler Vatandaşların film ...
Düzce’de kar kalınlığı 3 metreyi geçti Son yılların en sert ilkbaharı
YEREL HABERLER Düzce’de kar kalınlığı 3 metreyi geçti Son yılların ...
Başkan Özlü'nün 4. şiiri yayınlandı Trende yazılan şiire, trende klip çekti
YEREL HABERLER Başkan Özlü'nün 4. şiiri yayınlandı Trende yazılan ...
Düzceli Judocular 4 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Düzceli Judocular 4 madalya ile döndü
Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları ...
Hafta sonu Düzce Belediyesi tam kadro sahadaydı
YEREL HABERLER Hafta sonu Düzce Belediyesi tam kadro sahadaydı
Gerçek bir doktordan, gerçek bir hikaye
YEREL HABERLER Gerçek bir doktordan, gerçek bir hikaye

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.