TEM Otoyolu Düzce gişeleri onarıma alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Geçtiğimiz yıl ağustos ayında damperli kamyonun çarpması neticesinde hasar gören TEM Otoyolu Düzce gişeler, Karayolları ekipleri tarafından onarıma alındı. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücülerin otobana girişlerde Gölyaka ve Kaynaşlı gişelerini kullanabileceği belirtildi.

Kaza, 25 Ağustos 2021 tarihinde TEM Otoyolu Düzce gişelerinde meydana gelmişti. Damperi açık unutulan kamyon, gişelerin üst kısmına çarpmış ve hasar oluşmuştu. Karayolları Genel Müdürlüğü, hasarın giderilmesi için 2331 Mart tarihleri arasında otobana girişleri durdurdu. Bu kapsamda Düzce'den İstanbul istikametine gidecek olan sürücüler uyarıldı. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücülerin otobana girişlerde Gölyaka ve Kaynaşlı gişelerini kullanabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.