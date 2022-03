Huzurevi sakinleri bocce ile eğlendi

– Düzce'de huzurevi sakinleri, kurum müdürleri ve gazetecilerle bocce maçı yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Neriman Çilingir Huzurevi'nde bocce turnuvası düzenlendi. Huzurevi bocce takımı, gazetecilerin ve il müdürlerinin olduğu takım ile karşı karşıya geldi. Huzurevi zemin katında bulunan bocce sahasında yapılan turnuvada eğlenceli anlar yaşanırken, huzurevi sakinlerinin kurduğu bocce takımı sahadan galip ayrıldı. Etkinliğin faydalı olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Burada çok güzel vakit geçirdik ama onlar profesyonel oldukları için bizi yendi. Her şey çok güzeldi, yaşlılarımızla birlikte olduk. Onlar bizim kalbimizde ve yüreğimizdeler" dedi.



"Bocce takımımızla başarılı sonuçlar alıyoruz"

Neriman Çilingir Huzurevi sakinlerinin yer aldığı bocce takımı hakkında bilgiler veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, "Bocce takımımızla aldığımız derecelerimizde var. Maalesef pandemiden dolayı 2 yıl kapalı kaldık. Yeterince antrenman yapamadık ve bölge finallerinden döndük. Önümüzdeki sene iddialıyız inşallah. Türkiye şampiyonluklarıyla yeniden döneceğiz" diye konuştu.



"Tecrübeleriyle yendiler"

Sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi ise yaşlıların hayat tecrübesinden faydalanılması gerektiğini belirterek, "Ben kendimi onların yerine koydum. 'Ben de bu yaşıma geldiğimde nasıl olabilirim?' diye düşündüm. Çok keyifliler. İnşallah bizler de o yaşlara geldiğimizde sıcak bir ortamda oluruz. Bizleri çok güzel misafir ettiler ve yendiler. Tecrübeleriyle bizi yendiler. 20 yıl oynasak bizler burada onları yenemezdik fakat onlar bizi tecrübeleriyle yendiler" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ise, "Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün organizasyonunda huzurevi sakinlerimiz ile bir aradayız. Haftalarını kutlamak ve bir araya gelmek için mini bir bocce turnuvası yaptık. Biz elimizden geldiği kadar mücadele ettik ama amcalarımızı yenmek mümkün olmadı. Çok başarılılar. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün de kurmuş olduğu bir bocce takımı var. Bu takımda huzurevinde kalan yaşlılarımız bir araya gelerek bu oyunu oynuyorlar. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yaşlılarımızı yaptıkları spor alanlarında yalnız bırakmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sporun her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.