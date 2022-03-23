Satranç turnuvası düzenlendi

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– Düzce'de satranç sporunun geliştirilmesi için Beyköy İmam Hatip Ortaokulu'nda turnuva yapıldı.

Düzce’de satranç sporunun geliştirilmesi için okullarda satranç etkinlikleri düzenleniyor. Bu kapsamda, Düzce’nin Beyköy beldesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu’nun zeka oyunları sınıfında mini satranç turnuvası gerçekleştirildi. Birçok öğrencinin kazanmak için mücadele ettiği etkinlikte, turnuvalarda okulu temsil edecek öğrenciler belirlendi.

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