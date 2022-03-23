Akçakoca'da "Okuyorum, Büyüyorum" projesi başlatıldı

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– Akçakoca İmam Hatip Ortaokulu’nda başlatılan "Okuyorum, Büyüyorum" projesi kapsamında öğrenciler kitap okuma alışkanlığı kazanıyor.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'nda "Okuyorum, Büyüyorum" projesi başlatıldı. Proje kapsamında öğrencilere, Vladimir Tumanov'un "Kraliçeyi Kurtarma" ve "Haritada Kaybolmak" kitapları verildi. Kitapları okuyan öğrenciler, özet de çıkardı. Projenin, öğrencilere çeşitli kitaplar verilerek devam edeceği öğrenildi.

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