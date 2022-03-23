Öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı (2)

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TUTUKLANDI

Düzce'de, lisede müdür başyardımcısı A.A.'yı bıçakladıktan sonra gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen öğretmen Bahadır Barış Bostancı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-03-23 18:12:44



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