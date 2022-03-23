Jandarma ekipleri dron ile yolcu taşıyan araçları denetledi

Düzce'de jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimlerine devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah ve öğle saatlerinde yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve sürücülerine yönelik dron destekli trafik denetimi yaptı. AkçakocaDüzce Karayolu ile Yığılca ilçe yolu ve Merkez DoğanlıMuncurlu köy yolunda yapılan denetimlere, 6 jandarma trafik timi ve 12 personel katıldı. 283 araç denetlenirken, 7 araç ve sürücüsüne 3 bin 449 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 4 araçta trafikten men edildi.

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