Kamyondan uçan branda hafif ticari araca takla attırdı Brandaya çarparak takla atan araçta 2 kişi yaralandı

– Düzce’de kamyondan uçan brandaya çarpan hafif ticari araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Gölyaka mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası alınamayan kamyon, Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyrederken kasasında bulunan branda otoyola savruldu. Bu sırada 34 NN 9601 plakalı Dacia marka hafif ticari aracı ilerleyen Ramazan K. brandayı son anda fark etti. Branda sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Ramazan K. manevra yapınca takla attı. Sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan ile Elif G. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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