Ormancılar sigaraya savaş açtı

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– Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan görev bende gönüllülük hareketi kapsamında Akçakoca’da ormancılar sigaraya savaş açarak eğitim almaya başladı.

Sağlık Bakanlığı'nın sigarayı bırakma gününde Türkiye’nin en büyük gönüllülük hareketi adı altında ‘Görev Bende’ Projesi başlattı. Proje kapsamında tütün kontrol çalışmalarının bilinirliliği arttırılarak, sigara kullanan vatandaşların sigarayı bırakması için gönüllülük çalışması yürütülecek. Bu kapsamda Akçakoca’da ormancılar da eğitim almaya başladı. İlk olarak sigaranın zararları konusunda eğitim alan ormancılar, görev bende kapsamında Sağlık Müdürlüğü gönüllüleri Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Meltem Pınar Karabel, sosyal çalışmacılar Seda Yiğit ve Cihan Kocabaş tarafından Akçakoca İşletme Müdürlüğü'nde eğitim aldı. İşletme personeli eğitime yoğun ilgi gösterdi. İlgili broşürlerle personele konu hakkında bilgilendirme yapıldı.

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