Duyguları yaşama şekli, ruh sağlığı hakkında bilgi veriyor

– Prof. Dr. Mustafa Koç, sorunlarla savaşmanın yönteminin sabretmek ve şükretmek olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Mart Ayı Konferans Serisi kapsamında Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, “Ruh Sağlığını Anlama, Koruma ve Sürdürme” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, içinde bulunduğumuz çağda ruh sağlığını korumanın ve sürdürmenin zorluğuna dikkat çekti. Bu nedenle gerçekleştirilen konferansın verimli geçmesi temennisinde bulunan Prof. Dr. Kayıkçı, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç’u sunumunu yapmak için kürsüye davet etti.



“İnsana yardım etmek, soru sormakla başlar”

İnsanın doğası gereği yaşadıklarını anlamlandırma çabası içinde olduğunu ifade eden Mustafa Koç, insana yardım etmenin soru sormakla başladığını dile getirdi. Problemi çözmeye değil, anlamaya odaklanmak gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Koç, dinlemenin önemine vurgu yaptı. Koç, davranış hakkında yorum yapmadan önce kişinin içinde bulunduğu dönem, davranışının sürekliliği ve tutarlılığı hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.



“Anormal insan yoktur, anormal davranış vardır”

İnsanın biyolojik, psikolojik ve sosyal olmak üzere üç boyutlu yönü olduğunu dile getiren Prof. Dr. Koç, herhangi bir biyolojik ve sosyal probleme önlem alınmadığında psikolojik boyuta dönüşebileceğini kaydetti. “Anormal insan yoktur, anormal davranış vardır” diyen Mustafa Koç, iyileşmesi gerekenin insanın kendisi değil, davranışları olduğunu ifade etti. Duyguları yaşama şeklinin ruh sağlığının belirleyicisi olduğunu söyleyen Koç, aşırı hassaslaşma, nedensiz yorgunluklar, tutarsızlıklar, kişinin kendinden çaldığı zaman ve enerjinin ruh sağlığının alarm verdiğine ilişkin davranışsal dışa vurumlar olduğunu kaydetti.



Sorunlarla savaşma yöntemi: sabretmek ve şükretmek

Duyguları içe atmanın ruh sağlığını bozabileceğini belirten Prof. Dr. Koç, hissedilen duyguyu doğru kişiye, doğru şekilde ve doğru zamanda ifade edilmesi gerektiği üzerinde durdu. Korku ve umutların insanın duygularını yönettiğini belirten Prof. Dr. Koç, kişinin geleceğini elinden alan “acabalar” ve geçmişe köle yapan “keşkelerden” kurtulması gerektiğini vurguladı. İnsan hayatının inişli ve çıkışlı olduğunu belirten Prof. Dr. Koç, ruh sağlığını korumak için sabretmek ve şükretmenin sorunlarla savaşma yöntemi olduğunu dile getirdi. İyileşmek için unutmanın gerekli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Koç, bunun içinde anlamak, kabullenmek, beklentileri yeniden düzenlemek ve affetmenin önemine işaret etti.

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