Köpeğe tekme atana 'Bana vur bana' diyerek tepki gösterdi (2)

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GÖZALTINA ALINDI

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede köpeğine tekme atan kişinin kimliğini belirledi. Polis, Mert E.´yi gözaltına alırken, `Hayvana eziyet´ suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi. Mert E.´nin sahibi olduğu köpek ise İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından alınarak, belediyeye ait barınağa götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ

2022-03-24 15:55:41



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