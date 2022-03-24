Minikler sokak hayvanlarını yemledi

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– Düzce’de sokak hayvanlarına yönelik Yahyalar İlköğretim okulunun anasınıfı öğrencileri hayvanlara yem dağıtarak dikkat çekti.

Düzce’de sokak hayvanlarına yönelik ana sınıfı öğrencileri harekete geçti. Sokakta yemek bulmakta zorlanan hayvanları beslemek isteyen minik öğrenciler, ellerine aldıkları mamalar ile sokak sokak gezdi. Hayvanları korumanın önemi hakkında halka bilgilendirmelerde bulunan öğrenciler, öğretmenlerin hazırladığı mamalar ile sokaktaki hayvanları besledi.

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