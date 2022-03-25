Öğretmenler Finlandiya'da eğitim aldı

– Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu öğretmenleri, zorbalıkla mücadele konusunda Finlandiya'nın Turku şehrinde eğitim aldı.

Mustafa Kemal Ortaokulu öğretmenlerinden Kerim Sivrikaya ve Yasemin Sivrikaya, Erasmus+ Game On Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında Finlandiya'nın Turku şehrine gitti. Öğretmenler; Turku Üniversitesi’nin okullarda zorbalık oranını azaltmak, öğretmen ve öğrencileri bu konuda bilinçlendirmek amacıyla oluşturduğu eğitim programına katıldı. Etkinlik hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kerim Sivrikaya, "Öğrenciler ile planlanan bu hareketlilik, Covid19 tedbirleri kapsamında ilk defa KARMA hareketlilik olarak hem fiziksel hem sanal bir şekilde gerçekleştirildi. 15 gün süren programda partner okullarımızdan gelen ikişer öğretmen, fiziksel olarak ve eş zamanlı olarak da kendi okullarımızdan toplam 146 öğrenci ve 22 öğretmen çevrimiçi olarak bu etkinlere katıldı. Proje etkinlikleri sayesinde katılımcılar zorbalıkla mücadele konusunda yeni beceriler edinme, kültürel farkındalıklarını, yabancı dil ve dijital becerilerini geliştirme şansına sahip oldular" dedi.

İngilizce öğretmeni Yasemin Sivrikaya ise projenin çok verimli geçtiğini, öğrencilerin keyifle etkinliklere katıldığını, bu sayede İngilizce dil becerilerinin geliştiğini belirtti. Finlandiya eğitim sistemi konusunda da kendilerinin bilgilendirildiğini ve elde edilen tüm kazanımların çevrimiçi bir webinar düzenleyerek Düzce'de istekli tüm öğretmenlerle paylaşılacağını söyledi.

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