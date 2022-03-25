Düzceli şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

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– Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2018 yılında devrilen askeri araçta şehit olan Düzceli Ertuğrul Tuğra Kavun'un ismi, Necmi Hoşver Ortaokulu'nda açılan kütüphanede yaşatılacak.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Necmi Hoşver Ortaokulu’nda kütüphane oluşturuldu. Oluşturulan kütüphaneye Şehit Ertuğrul Tuğra Kavun’un ismi verildi. Şehidin annesi ve babasının katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde; Düzce Valisi Cevdet Atay, vali yardımcıları Yakup Tatoğlu ve Gürbüz Saltaş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, İl Alay Komutanı Albay Naci Akkaş ve Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ile protokol üyeleri de yer aldı.

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