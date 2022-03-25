Görünmeyen Kahramanlar hikaye yarışması ödülleri dağıtıldı

– Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi 18 Mart Çanakkale Zaferi Görünmeyen Kahramanlar hikaye yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi’nin düzenlediği Görünmeyen Kahramanlar hikaye yarışmasının ödül töreni Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlanan programda Gençlik Merkezi Gönüllü Genci Abdullah Yay’ın, aziz şehitlerimiz için okuduğu Kuranı Kerim tilavetinin ardından Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı konuşma yaptı.

Yazıcı’nın konuşmasından sonra Gönüllü Genç Sinem Tekin Çanakkale şiiri okudu. Gönüllü Gençlerin hazırlamış olduğu Çanakkale Savaşı ile ilgili mini tiyatro gösteriminin ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi Görünmeyen Kahramanlar Hikaye Yarışmasında dereceye giren gençler açıklandı.

Müdür Yazıcı ile katılımcılar gençlere ödüllerini takdim etti. Lise kategorisinde Ahmet Arif Kutlu birinci, Fatma Begüm Durmaz ikinci, Zehra Duykun üçüncü olurken, üniversite kategorisinde Adil Usta birinci, Marife Engin ikinci ve Feyza Çakmak üçüncü oldu. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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