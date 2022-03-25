Yolda kalanları Off-Roadçılar kurtardı

– Düzce'de güneşli havayı fırsat bilerek Torkul Göleti'ne gitmek isteyen vatandaşlar, kar kalınlığının 1 buçuk metre olduğu bölgede mahsur kaldı. Araçlar, Düzce Safari ve OffRoad Kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı.

Düzce'de kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 3 metreye ulaştı. Kar yağışının ardından güneşli havayı gören vatandaşlar ise kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Torkul Göleti'ne gitmek için yola çıktı. Güçlükle ilerleyen sürücüler, kar kalınlığının 1 buçuk metre olduğu bölgede mahsur kaldı. Cipler kara saplanınca sürücülerin yardımına Düzce Safari ve OffRoad Kulübü üyeleri yetişti. Karla kaplı bölgede mahsur kalan araçlar, üyeler tarafından kurtarıldı. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Düzce Safari ve OffRoad Kulübü üyeleri, her 4x4 aracın aracın karlı yolda ilerleyemeyeceğini, güzergahı bilen sürücülerin yola çıkması gerektiğini söyledi.

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