Gençler turnuvaya iyi başladı

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– Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü iller arası futbol turnuvasına katılan Düzce Yurtlar Takımı Edirne’de düzenlenen turnuvada ilk maçını 30 kazanarak, turnuvaya hızla giriş yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği yurtlar arası futbol turnuvasına katılım sağlayan Düzce Yurtlarından belirlenen atkım turnuvaya hızlı başladı. İlk maçında Çanakkale yurtları takımını 30 yenerek şampiyonaya hızlı başlayan Düzce takımı, şampiyonluğu kazanmak için bir sonraki maça hazırlanmaya başladı.

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