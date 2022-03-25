Borsa İstanbul MTAL 9 yıl sonra TÜBİTAK’ta

– Bu yıl 53’üncüsü düzenlenen 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında Borsa İstanbul Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 9 yıl sonra bölge finallerine kalmayı hak kazandı.

Borsa İstanbul Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, "Seste gizlendim, bul bulabilirsen" projesi ile TÜBİTAK’ın bu yıl 53’üncüsünü düzenlendiği Lise Öğrencileri Araştırma Proje yarışmasında İstanbulAsya bölgesinde bölge finallerine kalmaya hak kazandı. Ülkenin 12 bölgesinden 25 bin 95 proje arasından bin 212 projeden birisi olan Borsa İstanbul MTAL'nin projesi dikkat çekti. İstanbulAsya bölgesi finallerine katılmaya hak kazanan ve şu an bölgede TÜBİTAK Fen Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Bilim Sanat Merkezleri gibi okullar arasında yarışan Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencileri Abdül Kerim Boztepe, Enes Süngüç, Serhat Sermut ve danışman öğretmenleri Özer Durmuş, meslek lisesi olarak başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

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