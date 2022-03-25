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– Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kar yağışı sonrasında oluşan kirliliği temizledi.

Düzce’de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında sokaklarda oluşan pislikler Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından pırıl pırıl yapıldı. Bu kapsamda kar altında kalan çöpler sokak sokak temizlenirken, bazı bölgelerde oluşan çamurlaşmalarda bahar öncesinde temizledi. Temizlik bizden, temiz tutmak sizden sloganı ile çalışmalarını sürdüren ekipler, sokakları pırıl pırıl yaptı.

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