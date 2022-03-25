Çifte gökkuşağı sürprizi

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– Düzce’de sağanak yağışın ardından şehir merkezinde çifte gökkuşağı belirdi.

Meteorolojinin uyardığı yağışı hava dalgası Düzce’de de yer yer hafif şekilde etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan yağışların ardından güneş kendini gösterdi. Güneşle birlikte çifte gökkuşağı belirdi. Gökkuşağını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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