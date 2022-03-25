Atletizm gençler müsabakaları yapıldı

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– Okul Sporları yarışmaları çerçevesinde yapılan Gençler AB Atletizm KızErkek şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları yarışmaları çerçevesinde Gençler AB Atletizm KızErkek il birinciliği müsabakaları 18 Temmuz Stadı’nda yapıldı. Sporcular 100 m., 200 m., üç adım atlama, 800 m., 1500 m., 100 m. engelli, yüksek atlama, uzun atlama, cirit atma ve gülle atma dallarında yarıştı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan takdim etti.

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