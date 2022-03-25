Düzce TSO’da eğitimler sürüyor

Lavrov: Batılılar bize karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde düzenlenen eğitimde iş insanlarına daha kaliteli, daha hızlı, daha ucuz, aha esnek olmanın; tüm bunları aynı anda başarmanın yolu olan yalın üretim ile ilgili bilgiler verildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen seminere; çok sayıda katılımcı hazır bulundu. Online gerçekleştirilen seminerde Eğitmen Gülşah Ercan, katılımcılara yalın nedir, hangi ihtiyaçlardan doğmuştur, yalın düşüncenin gelişimi, kitle üretimi ve sorunları, yalın düşüncenin temel ilkeleri, ilkelerin üretimde uygulanışı, kazanımları, yalın üretimin özellikleri, süreç mükemmelliği modelleri ile ilişkisi 6 sigma, yalın şirket kültürü, yalın dönüşümün başarılması hakkında bilgiler aktardı. Program, katılımcıların sordukları soruların cevaplandırılmasından sonra sona erdi.

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